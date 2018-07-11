"А как же Позитив?": Надя Дорофеева и Monatik заинтриговали фанатов тизером совместной песни

Известные украинские артисты Monatik и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева представили фанатом небольшой отрывок совместной песни под сексуальным названием "Глубоко".

Тизер композиции появился на страницах знаменитостей в Instagram. Они сопроводили запись хештегами #СкороВМониторах #Глубоко... #монатик #надядорофеева.

В черно-белом ролике звезды зачитывают строки лирики, а видеоряд сменяется фотографиями артистов. В конце дуэт засветии дату релиза песни - 13 июля.

Артисты уже получили первые восторженные отзывы от своих фанатов, некоторые возмутились тем, что Дорофеева "кинула" Позитива.

"Ваууу! Круто! Это будет нечто", "Меня зацепило, жду продолжения", "А как же Позитив?", "Обалдееееть...разрывает от ожидания", "Опасно выпускать такую песню", "Чувствую это будет взрыв", - писали юзеры.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 11 Июл 2018 в 2:20 PDT

Ранее Надя Дорофеева сверкнула грудью на новом снимке.