Зеленский прокомментировал слухи об участии в выборах президента

Шоумен констатировал, что политика его не интересует.

Зеленский рассказал о президентских амбициях 95 квартал

Известный украинский актер комедийного жанра и руководитель студии "95 Квартал" Владимир Зеленский заявил , что никогда не намерен принимать участие в выборах президента или в каких-либо других политических "историях".

"Честно о говоря, я не старался кому-то из вышестоящих щекотать нервишки. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир… Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее", – сообщил Зеленский в интервью Комсомольской правде.

Комик сознался, что его обращение в соцсети в фронтмену "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку было шуткой, как и намек на предвыборную кампанию.

Напомним, согласно последнему соцопросу компании GfK Ukraine, за Зеленского готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев.

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