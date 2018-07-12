Зеленский обошел Вакарчука и Гриценко в рейтинге кандидатов в президенты - социологи

В случае, если бы выборы президента Украины проходили не в 2019-м году, а в ближайшее воскресенье, то их бы выиграла Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в парламенте.

Соответствующие результаты социологического опроса украинцев опубликовали представители компании GfK Ukraine. Согласно обнародованным данным, Тимошенко на гипотетических президентских выборах готовы поддержать 10% респондентов. За комика и телеведущего Владимира Зеленского готовы проголосовать 7% процентов опрошенных. За лидера рок-группы "Океан Эльзы" и общественного деятеля Святослава Вакарчука и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы голосовать 6% респондентов. Лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, лидер "Радикальной парии" Олег Ляшко и нынешний президент Петр Порошенко получили по 5% поддержки от опрошенных.

Кроме того, 19% респондентов ответили социологам, что не собираются голосовать на президентских выборах, а 23% − затруднились с ответом.

Как добавили в GfK Ukraine, опрос провели в период с 30 июня по 8 июля среди 2753 украинцев, достигших 18-летнего возраста.

Напомним, ранее по результатам одного из предыдущих опросов украинцев, Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов любому из кандидатов.