Женская душа и мужское тело. Экс-Борис Апрель рассказала, почему пошла на смену пола

Мне понравился менталитет в Америке, рассказала певица Зианджа.

Певица Зианджа рассказала о смене пола Instagram

"Когда ты чувствуешь дискомфорт в собственном теле, потому что у меня женская душа, мужское тело, нужно чтобы была какая-то гармония, баланс. Я этого жаждала многие годы, и пришло время", — призналась Зианджа "Светской жизни".

Это время настало для нее в США.

"Мне понравился менталитет в Америке. Там относятся к людям-трансгендерам с уважением. Они точно такие же, как и все люди, у них равные права. И мне очень хотелось, чтобы такие времена настали однажды в Украине, я очень мечтаю", — рассказала Зианджа.

На вопрос, как после смены пола она чувствует себя в проекте "Голос країни", девушка-трансгендер ответила, что хорошо.

Кроме того, Зианджа призналась, свободное ли у нее сердце.

"Я свободна, но я хожу часто на свидания, как и каждая девушка должна, чтобы понять, какой ей нравится мужчина", — отметила певица.

Напомним, ранее экс-Борис Апрель устроила фурор, спев на "Голосе країни".