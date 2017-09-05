Знаменитая актриса призналась, что попала в секту

Ребята были жутко настойчивыми и стремились контролировать каждый шаг тех, кого сумели привлечь.

Мишель Пфайффер Instagram

Знаменитая актриса Мишель Пфайффер призналась, что у нее много лет не складывались отношения с мужчинами.

Об этом пишет 7 Дней.

"Мне требуются годы, чтобы поверить человеку. Это потому, что я очень закрыта и меня легко ранить. И я боюсь оказаться незащищенной. Сейчас я научилась оглядываться назад и спрашивать себя: "Как меня сумели так одурачить?" Конечно, с Дэвидом (нынешний муж актрисы, продюсер и сценарист Дэвид Э. Келли. — Прим. ред.) все было по-другому. Но он — редкое исключение. До него таких отношений у меня не было", — призналась актриса.

При этом Мишель семь лет была замужем за актером Питером Хортоном.

Допис, поширений Michelle Pfeiffer (@gorgeouspfeiffer) Вер 5, 2017 о 5:49 PDT

"Я даже успела забыть о том браке! — говорит актриса. — Хотя стоит признать, что именно Питер помог мне вырваться из лап опасных людей, именующих себя "персональными тренерами". Они проповедовали так называемое бретарианство. Суть этого экстремального культа — что люди якобы способны прожить без еды, довольствуясь... солнечными лучами. Ребята были жутко настойчивыми и стремились контролировать каждый шаг тех, кого сумели привлечь. Я должна была платить за все время, что с ними проводила. Учитывая, что тогда я мало зарабатывала, получая небольшие роли в телешоу, финансово они меня здорово "высушивали". А эта нечеловеческая диета! Якобы только в состоянии голода человек достигает высшей точки мудрости... К счастью, я ни разу не дошла до этой "высшей точки", но пыталась. Чистое безумие! Но я сама виновата, что поддалась. Во многом потому, что вела жутко нездоровый образ жизни...".

Напомним, муж Лолиты Милявской попал в секту.