Знаменитый российский музыкальный критик признался, что ненавидит Путина

Козырев отметил, что он не приемлет "попсу", в особенности музыку Филиппа Киркорова.

Михаил Козырев

Знаменитый российский журналист, музыкальный критик, продюсер и радиоведущий Михаил Козырев провел лекцию в Киеве, основной темой обсуждения которой стала так называемая "музыка протеста".

Издание Ivona побывало на лекции Михаила Козырева, который представил киевлянам программу, включающую в себя исторические фрагменты рок-н-ролла.

Интересно, что на мероприятие радиоведущий пришел в провокационной футболке с надписью: "На*уй такую работу".

Козырев отметил, что он не приемлет "попсу", в особенности музыку Филиппа Киркорова.

Музыкальный критик считает, что россияне являются "винтиком" системы, установленной Владимиром Путиным и не в силах противостоять его диктатуре.

Однако он не совсем понимает, как "вырваться" из сложившихся обстоятельств. Он подчеркивает, что решив противостоять определенной системе, необходимо взвесить все "за" и "против": "Человек, протестуя, становится "винтиком" другой системы, другой силы, которая противостоит той, против которой ты протестовал. Нужно 1000 раз задуматься, кто стоит во главе каждой системы и кому ты больше доверяешь".

Также Козырев отметил, что он не в восторге от политики президента РФ: "Я настолько ненавижу Путина, что я готов голосовать за националиста Навального (на выборах президента России в 2018 году, — прим.ред.). А национализм я не приемлю, ведь я еврей и глубоко воспринимаю проблемы каждого меньшинства".

Козырев привел в пример фрагмент из фильма Стиляги с песней Наутилиуса Помпилиуса — "Скованы одной цепью".

Напомним, что в основу сюжета киноленты легла история Москвы начала пятидесятых, в которой компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить.

Напомним, музыкальный критик Сергей Соседов затроллил Аллу Пугачеву.