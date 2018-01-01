Сегодня, 18:40 RSS

Звезду сериала "Бальзаковский возраст…" внесли в базу "Миротворца"

Сегодня, 17:05

Эппле уличили в незаконном пересечении госграницы Украины.

Эппле
Эппле попалась в "лапы" "Миротворца". Скриншот
Известную российскую актрису Жанну Эппле отправили в "чистилище" украинского сайта "Миротворец".

В базу ее внесли из-за "сознательного нарушения украинской границы" и участия в мероприятиях. Так, в 2016 году Эппле выступила в постановке труппы Московского независимого театра "Анна Каренина" в аннексированном Крыму.

Эппле наиболее известна по ролям в сериалах "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Евлампия Романова" и "Марш Турецкого".

 

Ранее сирийского президента Башара Асада отправили в "чистилище" "Миротворца". Причиной послужило обвинение, что сирийский лидер возил своих детей в оккупированный Крым.
Теги:  
Миротворец, Жанна Эппле, Крым, аннексия Крыма
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...