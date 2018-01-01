Звезды мирового балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали, почему не уехали из Украины

Артистов неоднократно приглашали работать за границей.

Артистов неоднократно приглашали работать за границей Фото: ivona - bigmir.net

Премьеры Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов признались, что им поступало множество предложений работать и жить за границей, но желания остаться в чужой стране не возникало.

Александр Стоянов, отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде" отметил, что такие предложения поступали еще со времен балетного училища: "Подобных предложений было очень много, и поступали они, начиная с выпуска из балетного училища. Но, во время гастролей по миру, нас всегда тянет домой, как бы хорошо ни было в той или иной стране. Дома — лучше. Точно не знаем, то ли это патриотизм, то ли любовь к Родине".

Им хорошо там, где они есть, добавила Кухар: "Нам хорошо там, где наши соотечественники и люди, которые нас любят. Нам нравится гастролировать по миру, показывать достижения украинского балета и отечественной школы балета. И про Украину сейчас много говорят".

Стоянов привел в пример выступление в Бельгии, где, помимо спектакля, у них был прием у губернатора, на котором также присутствовали украинские посол и консул. Звезда балета отметил, что ему было приятно, что люди такого высокого ранга побывали на их спектакле.

Кухар уверяет, что "во всем мире искусство открывает любые двери. Все могущественные государства пишут свою историю в Книге искусств. Поэтому для нас большая гордость — представлять нашу страну".

Напомним, во время чата в "Главреде" музыкант из легендарной рок-группы рассказал о родственниках в РФ.