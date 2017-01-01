Астролог рассказал, какие знаки Зодиака будут фаворитами и аутсайдерами 2018 года

По словам астролога, фаворитами в первую половину года будут знаки Воды.

Известный астролог Влад Росс предсказал, какие знаки Зодиака будут фаворитами и аутсайдерами 2018 года.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, фаворитами в первую половину года будут знаки Воды.

"Прежде всего, Скорпион, Рак и Рыбы. А во второй половине года — знаки Огня. Они возьмут бразды правления в свои руки. В первую очередь, это касается Стрельцов — особый успешны они будут с осени. Также это касается Овнов и Львов.

Главный аутсайдер года — Козерог. В его созвездие войдет негативный Сатурн — планета сложностей, препятствий. Также это будет касаться знаков Земли. У Тельцов может в 2018 году ломаться жизнь, происходить преобразование. Для остальных знаков год будет нейтральным" — сказал Росс.

"Теперь подробнее по каждому знаку Зодиака", — говорит астролог.

"Овны. Первая половина года для представителей этого знака будет просто катастрофической и полной сложностей. Им не стоит брать денег в долг и не давать взаймы, потому что очень возможны неприятные ситуации, связанные с чужими деньгами. Высок риск всякого рода наездов налоговиков, различных сложных, вплоть до критических, ситуаций. Жизнь для Овнов трансформируется неожиданным образом. Поэтому первая половина года для них неблагоприятна. Хорошие сдвиги станут возможными во втором полугодии, особенно с октября. Благоприятными в этот период будут дальние поездки, эмиграция и получение высшего образования. Поэтому Овнам лучше делать ставку на вторую половину года.

Тельцы. В первой половине года их ждут благоприятные союзы, потому этот период хорош для заключения брака. Однако в это же время как никогда будет высок риск того, что на них будут подавать в суд. Также возможны сложные ситуации с друзьями и разрыв отношений. Во второй половине года Тельцам можно будет рисковать. Их ожидают финансово успешные ситуации, может даже появиться новый большой источник доходов. Повышенной осторожности от них потребует ноябрь и декабрь, так как этот период опасен в плане ДТП и травматизма.

Близнецы. У Близнецов грядут большие перемены в работе в первой половине года. Потому в это время хорошо менять место работы или сферу деятельности. Но в первой половине года им следует быть внимательными к здоровью, которое может ослабиться. Во второй половине года возможны противостояния, сложности с подписанием важных бумаг и заключением серьезных договоренностей. Этот период не подходит для начала нового бизнеса. Однако для Близнецов второе полугодие может стать удачным в любовном плане — у них есть все шансы найти своего избранника или избранницу. И с сентября по декабрь — оптимальный период для заключения брака. И тем, кто живет в гражданском браке, самое время будет узаконить свои отношения.

Раки. Самыми большими счастливчиками 2018 года будут Раки. До осени им будет везти в любви. Удачными будут новые дела и начинания. Они могут сорвать куш и выиграть. И даже авантюрные мероприятия могут оказаться для них успешными. В этом году им можно и даже следует рисковать. Благоприятен год для рождения детей, такие малыши могут оказаться по-настоящему гениальными. Нельзя делать аборты, поскольку таким шагом они могут ликвидировать свое счастье в жизни. Удачными будут дальние поездки, путешествия. Правда, с августа по сентябрь Раки могут подорвать свое здоровье. Возможны также сложности в профессиональном плане, потому в конце года лучше не делать резких движений.

Львы. Первая половина года будет сложной для Львов, когда придется решать много домашних проблем и преодолевать трудности в семье. Также в этот период их могут скинуть с руководящих должностей. Высок риск неожиданных ошибок, которые приведут к трудностям в карьере. Но в первом полугодии благоприятными будут покупки недвижимости, инвестиции в землю, покупка дачи. Во второй половине года Львам начнет везти. Удачными будут вложения, и у них может улучшиться финансовое благосостояние.

Девы. Первая половина года благоприятна для поездок и приключений, нахождения новых контактов и связей. Это хороший период для эмиграции, смены работы, образования. Девам звезды благоприятствуют в покупке автомобиля, особенно если это будет какая-то экономичная покупка или электромобиль. Во второй половине года, особенно осенью или зимой, возможны сложности. Например, Девы могут лишиться должности, конфликтовать с начальством, вступать в конфронтации. Высок риск подстав и, как следствие, увольнения. Потому лучше посвятить себя в этот период дому и семье. И поменьше рисковать.

Весы. Для представителей этого знака первое полугодие прекрасно в плане финансов и вложений, им будет везти в денежных вопросах. Возможен даже прорыв в переговорах о финансах с иностранцами. Вторая половина года благоприятна для поездок и приключений. В целом для них это более-менее позитивный год, год нахождения новых друзей и соратников. Хорошо в это время знакомиться, влюбляться. Во второй половине года высоки шансы найти смысл своей жизни, серьезные отношения и вступить в брак.

Скорпионы. Самый везучий знак Зодиака в следующем году. Они должны вкладывать деньги в новые идеи, потому что в первом полугодии им будет невероятно везти, у них будет большой всплеск энергии и эмоций. Это будет очень бурный и хороший год, особенно для чего-то нового. Если в первом полугодии они начнут жизнь с чистого листа, тогда вторая половина года принесет им удачу в финансах. Однако в середине года им следует поберечь здоровье, так как высок риск несчастных случаев и ДТП, особенно в дальних поездках.

Стрельцы. Первая половина года — крайне негативна. И хотя Сатурн, приносящий несчастья, наконец покидает созвездие Стрельца и уходит в Козерога, но все равно первая половина года для этого знака может быть сложной. Во второй половине года Стрельцы, несмотря ни на что, вырвутся в победители и смогут начинать дела. 2018-й год для Стрельцов станет годом нового направления, когда они могут достигать высот как в карьере, так и в политике, и их будет ждать большое будущее. "Звездный час" для них может наступить уже в середине следующего года. Хотя в первом полугодии их может ломать судьба. Также вторая половина года может быть отмечена достижениями в семейных отношениях. Удачными будут также сделки с недвижимостью. Год хорош также для международных отношений и поездок за границу.

Козероги. В первой половине года возможно появление влиятельных покровителей, а также выпавший шанс переформатировать свою работу. Козерогам придется преобразовать свою жизнь в первой половине года, в противном случае во второй их будут ждать трудности, препятствия и неудачи. Сатурн окончательно войдет в созвездие Козерога во второй половине года, что способно спровоцировать всяческие неприятности, даже попадание в больницу или депрессию. Повороты судьбы в этот год для Козерога могут быть нелегкими, потому обязательно нужно будет позаботиться о здоровье и быть на чеку в вопросах карьеры.

Водолеи. В первом полугодии Водолеям придется преодолевать трудности и препятствия, на работе возможна будет конфронтация с начальством. А вот во второй половине года им будет сопутствовать удача в дружбе и в новых делах. Водолеи могут найти за себя за границей в следующем году, даже эмигрировать. Удачными будут путешествия и новые сообщества. Так, звезды рекомендуют заняться саморазвитием, начать посещать тренинги и вести насыщенную социальную жизнь. 2018-й — год полной трансформации и новых больших возможностей для Водолеев. Особенно в плане карьеры и достижения целей.

Рыбы. Первая половина года для Рыб будет очень счастливой. Особенно в том, что касается дальних поездок, путешествий и образования. В их жизнь может прийти любовь, велики шансы найти вторую половинку за границей. Потому для Рыб, которые хотели завязать отношения с иностранцами, год будет крайне удачным", — подытожил Росс.