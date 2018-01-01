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Атака примата. В Китае обезьяна одним ударом "послала в нокаут" кормившую ее девочку: видео

Сегодня, 01:59

Шокирующий инцидент произошел в одном из китайских зверинцев.

Обезьяна
Скриншот из видео
В одном из зоопарков Китайской Народной Республики обезьяна Тота внезапно атаковала девочку-посетительницу, которая ее кормила.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты из британского таблоида "Mirror". Согласно выложенному на портале YouTube ролику, изначально девочка и ее мать спокойно кормили обезьяну. Однако когда угощение закончилось, то животное пришло в ярость и неожиданно ударило малышку прямо в лицо.

От полученного толчка девочка слетела со ступенек лестницы. На данный момент неизвестно, в каком именно зверинце был снят ролик. Степень полученных девочкой повреждений тоже пока покрыта мраком тайны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть "порвал" ролик с обезьяной, осознавшей "тщету бытия".

 

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Теги:  
Китай, зоопарк, зверинец, обезьяна, девочка
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