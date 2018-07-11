Атака примата. В Китае обезьяна одним ударом "послала в нокаут" кормившую ее девочку: видео

В одном из зоопарков Китайской Народной Республики обезьяна Тота внезапно атаковала девочку-посетительницу, которая ее кормила.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты из британского таблоида "Mirror". Согласно выложенному на портале YouTube ролику, изначально девочка и ее мать спокойно кормили обезьяну. Однако когда угощение закончилось, то животное пришло в ярость и неожиданно ударило малышку прямо в лицо.

От полученного толчка девочка слетела со ступенек лестницы. На данный момент неизвестно, в каком именно зверинце был снят ролик. Степень полученных девочкой повреждений тоже пока покрыта мраком тайны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть "порвал" ролик с обезьяной, осознавшей "тщету бытия".