Боевики грозят медикам Донецка и Горловки "в случае чего" отжать лекарства, плазму и аппаратуру

Охранке ДНР понадобились диспетчеры ДАПа по контролю за воздушным пространством.

Медики оккупированной Горловки, иллюстрация admin-gorlovka.com

После того, как боевики ДНР попытались сформировать, стало известно, что затевают на Донецком направлении.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в оккупированных Донецке, Горловке, Макеевке и ряде других населенных пунктов представители командования частей 1-го АК ДНР предупредили руководство местных гражданских медицинских учреждений о том, что в случае необходимости будет моментально реквизирована часть фонда данных медицинских учреждений под военные нужды, в том числе медикаменты, плазма, перевязочные и кровоостанавливающие материалы, часть медицинской аппаратуры и т.д.

Кроме того, в Донецке в течение 2-х последних месяцев боевики ДНР разыскивают лиц из числа бывших работников диспетчерской службы предприятия "Международный аэропорт "Донецк" им. Сергея Прокофьева", которые обладают специфическими знаниями и навыками по организации контроля за воздушным пространством. Поиск таких работников координируют "советники" из ФСБ РФ в МГБ ДНР. Цель поисков неизвестна, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики ЛНР объявили медиков военнообязанными — пол и возраст не имеют значения.