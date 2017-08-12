Боевики грозят медикам Донецка и Горловки "в случае чего" отжать лекарства, плазму и аппаратуру

После того, как боевики ДНР попытались сформировать 10 новых госпиталей в районе Мариуполя, стало известно, что затевают на Донецком направлении.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в оккупированных Донецке, Горловке, Макеевке и ряде других населенных пунктов представители командования частей 1-го АК ДНР предупредили руководство местных гражданских медицинских учреждений о том, что в случае необходимости будет моментально реквизирована часть фонда данных медицинских учреждений под военные нужды, в том числе медикаменты, плазма, перевязочные и кровоостанавливающие материалы, часть медицинской аппаратуры и т.д.

Кроме того, в Донецке в течение 2-х последних месяцев боевики ДНР разыскивают лиц из числа бывших работников диспетчерской службы предприятия "Международный аэропорт "Донецк" им. Сергея Прокофьева", которые обладают специфическими знаниями и навыками по организации контроля за воздушным пространством. Поиск таких работников координируют "советники" из ФСБ РФ в МГБ ДНР. Цель поисков неизвестна, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики ЛНР объявили медиков военнообязанными — пол и возраст не имеют значения.