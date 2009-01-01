Сегодня, 13:24 RSS

"Боги войны". Кого нужно благодарить за успех сил АТО под Дебальцево

Сегодня, 12:32

54-я бригада так хорошо продвинулась вперед, что уже неплохо видно пригород Дебальцево, пишет Юрий Мысягин.

силовики, артиллерия
Работает украинская артиллерия, иллюстрация Facebook Дмитрия Муравского
Успехи сил АТО на Светлодарской дуге, которые медленно, но уверенно продвигаются к еще занятому боевиками Дебальцево, был бы не возможен, если бы 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ не поддержала бригадно-артиллерийская группа.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Вы все читали и переживали во время тяжелых боев на Светлодарской дуге, когда бойцы 54-й бригады брали под свой контроль "тот самый лес" и последующее дальнейшее продвижения вперед на соседних участках передовой.

За последний месяц 54-я так хорошо продвинулась вперед, что уже неплохо видно пригород Дебальцева. А с некоторых позиций расстояние до него не больше 6 км.

Весь этот успех просто невозможен без наших богов войны, которых мы все называем одним словом АРТА, а военные аббревиатурой БрАГ (бригадно-артиллерийская группа) в которую входят:

ГСАДн — гаубично-самоходный артиллерийский дивизион;

РеАДн — реактивный дивизион;

БУАР — батарея управления артиллерийской разведки.

Итак.

У нас есть непростая задача.

Хотим обеспечить всю нашу АРТУ 54-й бригады современными 7-дюймовыми планшетами с установленными на них специальными военными программами для точного и слаженного огня.

Мы хотим, чтобы они стали еще агрессивней и современней.

Нам нужна помощь всех, кто хочет и готов помогать нашей новой Армии.

Каждый из вас будет знать, что когда славная 54-я бригада будет освобождать наши территории, это благодаря вашей помощи они минимизируют свои потери и успешно продвигаются вперед.

Нам надо:

Планшет Asus MeMO Pad 7 — 32 шт.

Карта память SDC10G2/32GBSP — 32 шт.

Защитная пленка на экран — 32 шт

Специальные защитные военные чехлы для планшетов — 32 шт

Андроид приставка MINIX NEO X8 Plus — 1 шт.

У нас есть возможность все приобрести по доступным ценам.

Планшеты — 81 долл. (на сегодня 2276 грн.)

Карты памяти — 13 долл. (на сегодня 365 грн.)

Защитная пленка — 25 грн.

Специальный защитный военный чехол для планшета — 400 грн

Андроид приставка — 3200 грн.

ИТОГО: 101325 грн", — пишет волонтер.

Если вы хотите помочь украинской армии — обращайтесь на страничку Юрия Мысягина.

Напомним, несколькими днями ранее боевики начали пугать жителей Дебальцево и Углегорска приходом сил АТО, зачистками и "концлагерем" в Краматорске.

Также напомним, начиная с 20 декабря, боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозили свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.

 

Теги:  
Мысягин, волонтер, Светлодарская дуга, Дебальцево, артиллерия
ПО МАТЕРИАЛАМ: