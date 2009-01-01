"Боги войны". Кого нужно благодарить за успех сил АТО под Дебальцево

54-я бригада так хорошо продвинулась вперед, что уже неплохо видно пригород Дебальцево, пишет Юрий Мысягин.

Работает украинская артиллерия, иллюстрация Facebook Дмитрия Муравского

, которые медленно, но уверенно продвигаются к еще занятому боевиками Дебальцево, был бы не возможен, если бы 54-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ не поддержала бригадно-артиллерийская группа.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Вы все читали и переживали во время тяжелых боев на Светлодарской дуге, когда бойцы 54-й бригады брали под свой контроль "тот самый лес" и последующее дальнейшее продвижения вперед на соседних участках передовой.

За последний месяц 54-я так хорошо продвинулась вперед, что уже неплохо видно пригород Дебальцева. А с некоторых позиций расстояние до него не больше 6 км.

Весь этот успех просто невозможен без наших богов войны, которых мы все называем одним словом АРТА, а военные аббревиатурой БрАГ (бригадно-артиллерийская группа) в которую входят:

ГСАДн — гаубично-самоходный артиллерийский дивизион;

РеАДн — реактивный дивизион;

БУАР — батарея управления артиллерийской разведки.

Итак.

У нас есть непростая задача.

Хотим обеспечить всю нашу АРТУ 54-й бригады современными 7-дюймовыми планшетами с установленными на них специальными военными программами для точного и слаженного огня.

Мы хотим, чтобы они стали еще агрессивней и современней.

Нам нужна помощь всех, кто хочет и готов помогать нашей новой Армии.

Каждый из вас будет знать, что когда славная 54-я бригада будет освобождать наши территории, это благодаря вашей помощи они минимизируют свои потери и успешно продвигаются вперед.

Нам надо:

Планшет Asus MeMO Pad 7 — 32 шт.

Карта память SDC10G2/32GBSP — 32 шт.

Защитная пленка на экран — 32 шт

Специальные защитные военные чехлы для планшетов — 32 шт

Андроид приставка MINIX NEO X8 Plus — 1 шт.

У нас есть возможность все приобрести по доступным ценам.

Планшеты — 81 долл. (на сегодня 2276 грн.)

Карты памяти — 13 долл. (на сегодня 365 грн.)

Защитная пленка — 25 грн.

Специальный защитный военный чехол для планшета — 400 грн

Андроид приставка — 3200 грн.

ИТОГО: 101325 грн", — пишет волонтер.

Если вы хотите помочь украинской армии — обращайтесь на страничку Юрия Мысягина.

Напомним, несколькими днями ранее боевики начали пугать жителей Дебальцево и Углегорска приходом сил АТО, зачистками и "концлагерем" в Краматорске.

Также напомним, начиная с 20 декабря, боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозили свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.