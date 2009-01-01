Чат с руководителем проектов для детей из кризисных семей "Каритас Украины" Ириной Пухняк

Чат в "Главреде"

Ирина Пухняк

Ко Дню защиты детей, 1 июня, в 14.00, на сайте "" состоится чат с психологом, социальным работником, руководителем проектов для детей и молодежи из кризисных семей "Каритас Украины", организатором "Кубка Каритас по уличному футболу"

В ходе чата будут подниматься следующие темы: дети улицы, дети из неблагополучных семей, "сложные подростки", несовершенная система социальной защиты детей и молодежи, почему важно, чтобы дети были заняты и имели в чем себя реализовать, детские и подростковые проблемы с социализацией, а также чем спорт, в частности, футбол, полезен для детей.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

1 июня — День защиты детей, а 3 июня состоится "Кубок Каритас по уличному футболу". Идея "Кубка Каритас" — это классическая идея уличного футбола, каким он есть в мире: игра для всех, независимо от уровня подготовки, пола или социального статуса. В командах — и мальчики, и девочки, большинство из которых из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Эти подростки строят сами себя: у них более слабые исходные условия, и они посещают центры "Каритас" в своих городах, где получают психологическую поддержку, работают над характером. Футбольные тренировки для них — способ ставить цели, формировать силу воли, общаться, становиться более сильными. В этом году участвовать в чемпионате будут команды из Киева, Львова, Одессы, Хмельницкого, Коломыи, Днепра, Запорожья, Кременной (Луганская область), Старобельска, Каменского и Мелитополя.