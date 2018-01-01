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"Да здравствует законный брак". Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту: видео

Сегодня, 08:03

Теперь жених, если он не страдает ревностью, может с полным правом петь легендарную песню И.И. Лагутенко: "Как же тебе повезло, моей невесте".

Трамп
Дональд Трамп Reuters
Американский президент Дональд Трамп стал внезапным и незваным гостем на свадьбе, произошедшей в принадлежащем ему гольф-клубе Trump National Golf Course в городе Нью-Джерси.

Соответствующее сообщение опубликовал портал TMZ. Согласно имеющимся данным, Трамп прибыл в клуб на вертолете и неожиданно вошел в зал, где проходила церемония бракосочетания.

Трамп
Дональд Трамп Reuters
Молодожены оказались ошеломлены в крайней степени, а гости начали кричать: "Мы вас любим". Трамп взял обещание с одного из них заботиться о молодоженах, пожал руку жениху и поцеловал невесту в щеку. Этот поступок президента США вызвал бурные аплодисменты всех гостей

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли внешний вид президента США.

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Теги:  
Дональд Трамп, президент США, невеста, жених, брак, гольф-клуб
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