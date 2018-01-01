"Да здравствует законный брак". Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту: видео
Сегодня, 08:03
Теперь жених, если он не страдает ревностью, может с полным правом петь легендарную песню И.И. Лагутенко: "Как же тебе повезло, моей невесте".
Дональд ТрампReuters
Американский президент Дональд Трамп стал внезапным и незваным гостем на свадьбе, произошедшей в принадлежащем ему гольф-клубе Trump National Golf Course в городе Нью-Джерси.
Соответствующее сообщение опубликовал портал TMZ. Согласно имеющимся данным, Трамп прибыл в клуб на вертолете и неожиданно вошел в зал, где проходила церемония бракосочетания.
Дональд ТрампReuters
Молодожены оказались ошеломлены в крайней степени, а гости начали кричать: "Мы вас любим". Трамп взял обещание с одного из них заботиться о молодоженах, пожал руку жениху и поцеловал невесту в щеку. Этот поступок президента США вызвал бурные аплодисменты всех гостей
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