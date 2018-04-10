"Кто - Трамп в пальто". В Сети высмеяли внешниий вид президента США

Президент США Дональд Трамп, одетый в мешковатое пальто синего цвета, вызвал шквал насмешек в интернете.

Соответствующее сообщение во вторник, 10 апреля опубликовало британское издание The Independent.

Трампа сфотографировали после того, как он вышел из президентского вертолета. Внимание пользователей сервиса микроблогов Twitter привлекли странные его пальто, и наперебой начали высказывать собственные предположения по поводу ее происхождения.

"Парни, а может быть Трамп постоянно носит при себе трех малышей-капризуль-расистов" "В действительности, президент — это трое людей", "Камера наблюдения "поймала" Трампа, выносившего чашки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", — изощрялись они в шутках.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США СМИ открыли секрет прически президента Трампа.