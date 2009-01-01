ДТП в Харькове: суд отказался признавать потерпевшим водителя Volkswagen

На данный момент Дронов остается в статусе свидетеля.

В Харькове Киевский районный суд отклонил жалобу защитника Геннадия Дронова на то, что следователь не признал второго участника жуткого ДТП на Сумской потерпевшим.

Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений, пишет УНИАН

Адвокат Сергей Перепелица подал жалобу на действия следователя и потребовал обязать сотрудника полиции внести водителя Volkswagen Touareg в уголовное производство как потерпевшего. Однако судья Светлана Муратова отказалась открывать соответствующее производство.

По ее мнению, принимать решение о статусе Геннадия Дронова необходимо после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз.

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.