Кровавое ДТП в Харькове. Водитель Volkswagen рассказал, с какой скоростью ехал

Участник смертельной аварии в центре Харькова — водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов — заявил, что ехал со скоростью около 25 км/ч и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора.

Об этом он рассказал с помощью Skype в эфире ток-шоу на одном из телеканалов, пишет "Обозреватель".

В то же время собеседник подчеркнул, что все его внимание было обращено на переход, поскольку в городе у пешеходов "есть привычка прыгать на красный свет".

"Это было практически мгновение, я не знаю, откуда она появилась (иномарка — Ред.). Перед тем, как выехать на перекресток, я посмотрел — справа не было никаких помех. И во время движения по перекрестку никого не было справа. Я не мог ожидать, что кто-то мог въехать на такой скорости. Я не смог среагировать", — объяснил Дронов.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд уже избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.