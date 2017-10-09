ФСБ на границе с Украиной задержала мужчину, представившегося украинским военнослужащим

Мужчина представился военнослужащим ВСУ.

ua-01.com Российские пограничники задержали на луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии за нарушение границы.

Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям сообщает РИА "Новости".

"Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении ФСБ.

Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя учаток границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.