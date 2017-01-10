ФСБ задержала украинца на "границе" с Крымом

Украинца арестовали, ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до 4 лет.

На границе с оккупированным Крымом российская ФСБ задержала украинца, который пытался попасть на территорию полуострова якобы по новому паспорту с измененной фамилией.

Об этом со ссылкой на так называемое "крымское пограничное управление ФСБ", пишет РИА Новости.

Сообщается, что задержанному ранее был запрещен въезд в Россию до 2019 года. Представители оккупационной администрации утверждают, что для обхождения запрета мужчина сменил фамилию и паспорт в Новой Каховке.

Украинца арестовали, ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян прокомментировал данную информацию, пишет "Апостроф".

"Ми видели эту информацию. Сейчас мы ее в меру возможностей проверяем. Ситуация состоит в том, что мы не поддерживаем никаких контактов с представителями страны-оккупанта на территории Крыма. У нас с ними обмен информацией отсутствует, потому сейчас мы не можем подтвердить или опровергнуть это задержание".

Напомним, задержания украинцев на оккупированном полуострове не являются редкостью.

Активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев рассказал, что в захваченном Россией Крыму оккупанты творят с украинцами страшные вещи — арестовывают, избивают, проводят обыски либо люди просто исчезают.