Горе-мать, заморившую голодом детей в Киеве, подозревают в умышленном убийстве

Следствие установило, что бросив детей, женщина осознавала последствия их голодания и могла сообщить, где они находятся.

Подозреваемая находится под стражей. kyiv.gp.gov.ua

В Киеве прокуратура переквалифицировала на умышленное убийство действия горе-матери, которая на 9 дней оставила двоих малолетних детей одних в квартире , что привело к смерти одного из них.

В пресс-службе столичной прокуратуры напомнили, что в конце ноября 2016 года 20-летняя уроженка Николаевской области на 9 дней закрыла в квартире годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку — в бессознательном состоянии.

Действия матери тогда были квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека).

"Однако, как установило следствие, бросив детей на произвол судьбы, женщина осознавала последствия их девятидневного голодания и имела возможность сообщить, где и в каком состоянии они находятся. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти годовалого мальчика", — подчеркнули в прокуратуре.

По результатам расследования 15 февраля злоумышленнице сообщено о смене предыдущего подозрения и объявлено новое подозрение в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Стоит отметить, что санкцией п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемая находится под стражей. Расследование по уголовному производству продолжается.

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