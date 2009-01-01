Госструктуры РФ решили "воссоединить народ Донбасса", зовут украинские профсоюзы в ДНР

В начале октября в Донецке объявят результаты "конкурса" "Профсоюзное дело".

В начале октября в Донецке объявят результаты «конкурса» «Профсоюзное дело» УНИАН

Главари незаконной "федерации профсоюзов ДНР" активизировали попытки налаживания сотрудничества сна подконтрольной Украине части Донецкой области.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это делается под прикрытием реализации программ "Фонда Единый Донбасс", который создан госструктурами РФ в рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" с целью оказания "материальной помощи малообеспеченным семьям", в т.ч. проживающих на подконтрольной украинской власти части Луганской и Донецкой областей. При этом деятельность фонда активно популяризируется в ДНР через местные и российские СМИ.

В начале октября в Донецке для демонстрации "плодотворного сотрудничества" между украинскими профсоюзами и "федерацией профсоюзов ДНР" планируется провести торжественное мероприятие, на котором будут объявлены результаты "конкурса" "Профсоюзное дело".

При этом, кроме главарей упомянутой "федерации" и "Фонда Единый Донбасс", на "торжества" предполагается пригласить представителей украинского профсоюзного движения, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что делегация "федерации профсоюзов" ЛНР засветилась в Сирии.