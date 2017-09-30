Госструктуры РФ решили "воссоединить народ Донбасса", зовут украинские профсоюзы в ДНР

Главари незаконной "федерации профсоюзов ДНР" активизировали попытки налаживания сотрудничества с представителями профсоюзного движения на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это делается под прикрытием реализации программ "Фонда Единый Донбасс", который создан госструктурами РФ в рамках "Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" с целью оказания "материальной помощи малообеспеченным семьям", в т.ч. проживающих на подконтрольной украинской власти части Луганской и Донецкой областей. При этом деятельность фонда активно популяризируется в ДНР через местные и российские СМИ.

В начале октября в Донецке для демонстрации "плодотворного сотрудничества" между украинскими профсоюзами и "федерацией профсоюзов ДНР" планируется провести торжественное мероприятие, на котором будут объявлены результаты "конкурса" "Профсоюзное дело".

При этом, кроме главарей упомянутой "федерации" и "Фонда Единый Донбасс", на "торжества" предполагается пригласить представителей украинского профсоюзного движения, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что делегация "федерации профсоюзов" ЛНР засветилась в Сирии.