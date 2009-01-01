Хирург рассказал о пластических операциях Путина

Российский лидер периодически корректирует прооперированные участки, отметил Денищук.

Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерацииделал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век.

Об этом ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук Павел Денищук рассказал на чате в "Главреде".

По словам эксперта, глава государства периодически корректирует прооперированные участки.

"Путин делал пластические оперативные вмешательства. Это особенно заметно в области верхних и нижних век. Периодически он проводит коррекцию этих участков с использованием препаратов ботулотоксина и объемных методов", — отметил собеседник.

Ранее директор Киевского государственного областного центра пластической хирургии, пластический хирург вышей категории Роман Левицкий говорил, что украинцы просят сделать "уши эльфа" и изменить разрез глаз.