Из Украины за год выдворили 14 воров в законе, подконтрольных ФСБ

Суммарный срок на всех, если прибавить, — более 120 лет за решеткой.

Украинская полиция в 2016 году выдворила из страны 14 воров в законе.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян в Facebook.

"За этот год Национальная полиция выдворила из Украины 14 воров в законе. Все со "стажем" отбытого наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Суммарный срок на всех, если прибавить, — более 120 лет за решеткой", — написал он.

"Тенго Гальский, Дато Табольский, которого короновали еще в 1997 году, Цруци, Курша и Лазарь, звезда YouTube Рафик Ереванский, Каха Тбилисский, который более 15 лет просидел в одиночной камере, и другие прибыли в нашу страну с целью дестабилизировать ситуацию на улицах и получить контроль над различными сегментами уголовного мира. Все они коронованы в России и подконтрольны российским "ворам в законе", которыми непосредственно руководит ФСБ", — отметил он.

"Уже долгое время российская организованная преступность занимает первое место в мире, опередив по опасности и жестокости итальянскую и мексиканскую мафию. Поэтому борьба с ворами в законе — это не внутренняя проблема Украины, это проблема всего мира. Под эгидой Генсекретариата Интерпола функционирует проект "Миллениум", призванный прекращать деятельность транснациональной евразийской организованной преступности — в частности, воров в законе, которые занимают высокое положение в преступной иерархии", — заявил Троян.

"Преступные сообщества с российскими корнями активно стремятся распространить свое влияние за границу и наладить транснациональные связи. Все они осуществляют попытки расширения экономической базы и стремятся увеличить долю легальной экономической деятельности. А их лидеры пытаются дистанцироваться от преступной среды и войти в органы государственной власти.

Воры в законе объединяют вокруг себя уголовные группы и лиц с уголовным прошлым, чтобы совершать преступления на отдельных территориях, начиная с карманных краж и заканчивая рейдерскими атаками на крупные предприятия. Выдворив этих 14 человек, мы не дали им возможность создавать здесь банды, а также перекрыли внешний контроль со стороны агрессора", — пишет и. о. главы полиции.

"Одним из шагов в решении этой проблемы является принятие так называемого закона о ворах в законе, а еще — введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Ведь они могут хоть 20 раз пересечь границу, а получат только штраф. Например, в той же РФ, если пересек незаконно границу второй раз, то наступает уголовная ответственность", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины выслали грузинского криминального "авторитета".