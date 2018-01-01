Как похудеть в ногах быстро и эффективно: топ-3 рекомендации

Чтобы добиться результата, нужно тренироваться 5 раз в неделю по 60 минут.

Помимо– существуют также рекомендации для тренировки отдельных частей тела.

Так, чтобы быстро похудеть в области ног, добавив им красивого мышечного рельефа, стоит следовать трем советам.

Упор на кардио

Кардиотренировки вообще помогают быстро скинуть лишний вес, а если говорить конкретно о ногах, то тут упор стоит делать на скакалку, бег и езда на велосипеде.

При этом, чтобы добиться результата, нужно тренироваться 5 раз в неделю по 60 минут, отмечает "МедОбоз".

Двигайтесь в вверх

В прямом смысле. При беге на беговой дорожке – увеличивайте наклон, чаще поднимайтесь по ступенькам пешком, при езде на велосипеде – выбирайте холмистую местность и пр.

Приседайте везде и всегда

Приседания – самое эффективное средство для похудения в ногах. Но делать его нужно правильно: приседать глубоко, но при этом колени ни в коем случае не должны выступать за пальцы ног.

Ранее "Главред" сообщал о фитнес-модели с инопланетно длинными ногами Ии Остергрен. При росте 178 сантиметров длина ног у нее составляет 108 сантиметров.

Напомним, ученые предложили приятный способ похудеть. Они пообещали эффективное похудение с помощью пряности.