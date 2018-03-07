Фитнес-упражнения дома: 5 советов от профессионалов, которые улучшат эффективность любой тренировки

7 марта 2018, 20:00

Тренеры знаменитостей объяснили, как выжать максимум из основополагающих упражнений.

Чтобы фитнес-упражнения не принесли больше вреда, чем пользы, профессиональные тренеры советуют придерживаться ряда простых, но эффективных правил. Два из них даже можно объединить в одно, сократив количество советов до четырех.

Правильное положение рук в упражнении планка

Очень часто при выполнении планки женщины допускают две распространенные ошибки:

  • первый вариант – сжимают руки в кулаки,
  • второй – сводят ладони вместе, как во время молитвы.

Это очень нехорошо отражается на осанке, так как в этом случае человек либо горбится, либо балансирует на предплечьях, цитирует Ivona тренера Тедди Басса, у которого долгое время тренировалась актриса Камерон Диас.

Правильно делать это упражнение – опираясь на предплечья и носки ног, тело при этом должно быть вытянутым в одну линию, а ладони прижиматься к полу.

Добавлять вес при выполнении упражнений для мышц пресса

Тренер Гуннар Петерсон (работал над бедрами Пенелопы Крус, плечами Пита Сампраса, а Дженнифер Лопес называет его лучшим тренером) рекомендует во время выполнения упражнений на пресс работать последовательно, в разных плоскостях движения и с добавлением веса. Лучше всего использовать медбол или гантели.

"Шаг вперед – и два назад"

На каждое движение вперед известный тренер и создатель программы Fitness Quest 10 Тодд Дуркин советует делать два движения назад. То есть во время выполнения упражнения, после каждого одного движения вперед, нужно сделать два таких же движения назад. Это вреди прочего также предотвращает мышечные дисбалансы.

10 тысяч шагов в день

Тренер Харли Пастернак (ему обязаны своими осиными талиями Хэлли Бэрри, Леди Гага, Джессика Симпсон, Алисия Кейс и Ванесса Уильямс) помимо тренировок рекомендует ежедневно делать 10 000 шагов. Это помогает держать мышцы в тонусе в свободное от тренировок время.

5 км или 30 минут в день

Совет тренера по пилатесу Кит Рич (личного тренера американской кинозвезды Дженнифер Лоуренс) перекликается с предыдущим: чтобы сбросить вес и избежать эффекта йо-йо, он рекомендует ежедневно придерживаться правила "5 км или 30 минут в день". То есть ежедневно нужно проходить или же пробегать 5 километров, или же проводить 30-минутную тренировку. Маленькая хитрость: следовать данному правилу легче, если чередовать бег и прогулки с 30-минутными тренировками.

Ранее ученые предложили приятный способ похудеть. Они пообещали эффективное похудение с помощью пряности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
тренер тренировка фитнес зарядка похудение упражнения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять