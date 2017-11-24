Ученые предложили приятный способ похудеть

Американские ученые из Мичиганского университета обнаружили продукт, способствующий похудению.

Результаты своего исследования они опубликовали на сайте учебного заведения, пишет РИА Новости.

Оказалось, что избавиться от лишнего веса помогает корица. Ученые провели ряд экспериментов над мышами и выяснили, что вещество, придающее корице вкус и цвет, препятствует развитию у животных ожирения и гипергликемии. Коричневый альдегид воздействует на жировые клетки (адипоциты) и заставляет их сжигать энергию с помощью термогенеза, способствуя быстрому удалению лишнего веса.

Ученые выяснили, что количество генов и ферментов, ответственных за липидный обмен, значительно увеличивалось под воздействием коричневого альдегида. Также росло число белков Ucp1 и Fgf21, необходимых для сжигания жира.

Корица широко используется в пищевой индустрии. Ученые утверждают, что она может эффективно помочь в борьбе с лишним весом и быстро избавиться от лишних килограммов. Однако перед началом употребления корица для стимуляции похудения, необходимо дождаться окончательных результатов исследований.

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