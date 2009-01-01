Кирилл хочет отобрать у жителей Петербурга Исаакиевский собор в знак примирения богатых с бедными

Кирилл назвал возвращение Исаакиевского собора РПЦ в год столетия революции символом примирения народа.

Патриарх российской православной церкви Кирилл хочет, чтобы Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге передали Русской православной церкви в 2017 году.

Гундяев считает, что возвращение собора церкви в год столетия революции является важным шагом для примирения народа, пишет Интерфакс.

"Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа", — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета в пятницу в Москве.

По его словам, когда-то разрушение храмов и массовые убийства верующих "стали ужаснейшей страницей национального разделения".

"Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными", — сказал Гундяев.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что "вопрос решен". Согласно подготовленному плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.

Это решение вызвало серьезные протесты как в музейном сообществе, так и среди жителей города. 12 февраля около 3 тысяч жителей города вышли на защиту Исаакиевского собора от посягательств РПЦ.

Некоторые пришли с самодельными плакатами с надписями "Исаакиевский собор не отдадим РПЦ", "Богу не нужна недвижимость", "Кирилл, побойся Бога", сообщает nn.by.

тысячи петербуржцев протестовали против передачи РПЦ Исаакия nn.by

Стоит отметить, что крупнейший православный храм Санкт-Петербурга Исаакиевский собор построен в 1818-1858 гг. по проекту архитектора Огюста Монферрана и никогда не принадлежал церкви. Он имеет статус музея (музейный комплекс "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор").

Зарегистрированная в июне 1991 года церковная община получила возможность совершать в соборе богослужения. Богослужения в Исаакиевском соборе проводятся ежедневно, за исключением среды.

Напомним, у патриарха Кирилла хотят отредактировать Библию и снести украинский храм в Подмосковье.

фото: saint-petersburg.ru; nn.by.