Когда и как в Украине отмечают День работников торговли-2018

"Главред" узнал историю и традиции праздника.

Приближается День работников торговли в Украине, или по-простому – День торговли. В этот день принято поздравлять всех, кто так или иначе связан со сферой торговли.

"Главред" выяснил, когда и как поздравлять "виновников" торжества и что подарить им в этот день.

Когда в Украине отмечают День работников торговли

День работников торговли в Украине традиционно празднуют в последнее воскресение июля. В 2018 году он выпал на 29 июля.

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К слову, в Беларуси представители торговой "гильдии" отмечают свой профессиональный праздник в этот же день. А вот в России День работников торговли празднуют в четвертую субботу июля.

День работников торговли: что подарить

Людям торговой сферы и подарки принято дарить деловые. Для друзей и знакомых, занятых в этой сфере, отлично подойдут в качестве подарка:

письменные наборы,

ежедневники,

визитницы,

тематические композиции и т.д.

Более близким людям можно подарить что-то личное, исходя из их предпочтений.

День работников торговли в Украине: как празднуют

На местном уровне городские и областные власти обычно устраивают накануне торжественные приемы или собрания, где вручают лучшим представителя профессии дипломы и благодарности.

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В фирмах и компаниях зачастую организовывают банкеты и другие праздничные мероприятия для своего персонала.

Поздравления с Днем торговли в прозе

Поздравляя Вас с днем работников торговли, хочется пожелать только понятливых и доброжелательных покупателей, верных расчетов, полного отсутствия недостач и хорошей заработной платы. Пусть имеющийся ассортимент всегда сможет удовлетворить самые смелые запросы клиентов, а доходы Ваши растут в геометрической прогрессии.

***

В день работников торговли Украины желаю со всех сторон доходов и прибыли сверх нормы. Пусть жизнь наполнена будет счастливыми днями, весёлыми моментами, крепким здоровьем, уважением и благодарностью окружающих, приятными событиями и постоянной удачей.

***

С праздником! Пусть ваши товары всегда продаются и покупаются, пусть покупатели будут вежливыми и с большими кошельками, пусть вас редко посещают работники налоговой службы. Счастья вам, дорогие работники торговли!

Поздравление с Днем торговли коллегам

С Днем Работников Торговли

Поздравляем мы коллег!

Крепким будет пусть здоровье,

На работе ждет успех.

Покупателей побольше,

Полной касса чтоб была,

Сил, терпения, удачи

И душевного тепла!

***

В день работников торговли

Коллектив собрался наш,

За столом веселье, песни,

А в глазах шальной кураж.

Вас, коллеги, поздравляю

С нашим праздником сейчас,

И пусть госпожа Торговля

Будет доброю для нас.

Пусть сопутствует удача,

Покупатель к нам идет,

И пусть каждый день грядущий

Только прибыль нам несет.

***

С днем работников торговли

Вас, коллеги, поздравляю!

Чтоб успешнее работать,

Вам терпения желаю.

Пускай труд приносит радость,

И семья стоит пусть твердо.

Чтоб, не проявляя слабость,

Мы продать смогли хоть черта!

Поздравления с Днем торговли шуточные

Что за слово "торгаши"?

Кто придумал это?

Вы — работники торговли,

Словно лучик света!

На лице всегда улыбка,

Ни капли печали.

Меньше сдачи — не ошибка,

Просто подустали.

Пусть клиентов будет больше,

Накладные сходятся,

И пускай поздравят Вас

Премией, как водится!

***

Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё получается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!

***

С Днем работников торговли!

Пожелаю от души,

Чтоб к тебе большие толпы

За покупкой дружно шли.

Чтобы каждый улыбался

И повторно заходил,

Кошелек твой наполнялся,

Ну а труд не тяготил.

Поздравление с Днем торговли директора

Славный наш руководитель,

Пожелания нынче вам

В день работников торговли:

Пусть везет по всем фронтам.

Выручка пусть будет в кассе,

Бойко торг пускай идет,

Каждый новый день торговый

Прибыль пусть в карман несет.

Выгодных желаем сделок,

В жизни личной — лишь любви.

Ну и пусть азарт торговый

Пусть всегда кипит в крови.

***

Уважаемый руководитель, мы поздравляем Вас с Днём работников торговли России и хотим пожелать руководить легко и просто, ладно и успешно, как настоящий генерал, а жить чудесно и достойно, весело и интересно, как юный мечтатель. Удачи в деятельности, хорошей торговли, крупных продаж и постоянного потока прибыли.

***

С Днем работников торговли от души

Поздравляю вас, руководитель!

Все дела у вас пусть будут хороши,

Доход растет, когда вы даже спите.

Пусть коллектив послушен будет,

Клиентов будет много пусть.

Проверки строго пусть не судят,

И вас всегда обходит грусть.

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