Когда и как в Украине отмечают День работников торговли-2018

"Главред" узнал историю и традиции праздника.
Приближается День работников торговли в Украине, или по-простому – День торговли. В этот день принято поздравлять всех, кто так или иначе связан со сферой торговли.
"Главред" выяснил, когда и как поздравлять "виновников" торжества и что подарить им в этот день.
Когда в Украине отмечают День работников торговли
День работников торговли в Украине традиционно празднуют в последнее воскресение июля. В 2018 году он выпал на 29 июля.
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К слову, в Беларуси представители торговой "гильдии" отмечают свой профессиональный праздник в этот же день. А вот в России День работников торговли празднуют в четвертую субботу июля.
День работников торговли: что подарить
Людям торговой сферы и подарки принято дарить деловые. Для друзей и знакомых, занятых в этой сфере, отлично подойдут в качестве подарка:
- письменные наборы,
- ежедневники,
- визитницы,
- тематические композиции и т.д.
Более близким людям можно подарить что-то личное, исходя из их предпочтений.
День работников торговли в Украине: как празднуют
На местном уровне городские и областные власти обычно устраивают накануне торжественные приемы или собрания, где вручают лучшим представителя профессии дипломы и благодарности.
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В фирмах и компаниях зачастую организовывают банкеты и другие праздничные мероприятия для своего персонала.
Поздравления с Днем торговли в прозе
Поздравляя Вас с днем работников торговли, хочется пожелать только понятливых и доброжелательных покупателей, верных расчетов, полного отсутствия недостач и хорошей заработной платы. Пусть имеющийся ассортимент всегда сможет удовлетворить самые смелые запросы клиентов, а доходы Ваши растут в геометрической прогрессии.
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В день работников торговли Украины желаю со всех сторон доходов и прибыли сверх нормы. Пусть жизнь наполнена будет счастливыми днями, весёлыми моментами, крепким здоровьем, уважением и благодарностью окружающих, приятными событиями и постоянной удачей.
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С праздником! Пусть ваши товары всегда продаются и покупаются, пусть покупатели будут вежливыми и с большими кошельками, пусть вас редко посещают работники налоговой службы. Счастья вам, дорогие работники торговли!
Поздравление с Днем торговли коллегам
С Днем Работников Торговли
Поздравляем мы коллег!
Крепким будет пусть здоровье,
На работе ждет успех.
Покупателей побольше,
Полной касса чтоб была,
Сил, терпения, удачи
И душевного тепла!
***
В день работников торговли
Коллектив собрался наш,
За столом веселье, песни,
А в глазах шальной кураж.
Вас, коллеги, поздравляю
С нашим праздником сейчас,
И пусть госпожа Торговля
Будет доброю для нас.
Пусть сопутствует удача,
Покупатель к нам идет,
И пусть каждый день грядущий
Только прибыль нам несет.
***
С днем работников торговли
Вас, коллеги, поздравляю!
Чтоб успешнее работать,
Вам терпения желаю.
Пускай труд приносит радость,
И семья стоит пусть твердо.
Чтоб, не проявляя слабость,
Мы продать смогли хоть черта!
Поздравления с Днем торговли шуточные
Что за слово "торгаши"?
Кто придумал это?
Вы — работники торговли,
Словно лучик света!
На лице всегда улыбка,
Ни капли печали.
Меньше сдачи — не ошибка,
Просто подустали.
Пусть клиентов будет больше,
Накладные сходятся,
И пускай поздравят Вас
Премией, как водится!
***
Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё получается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!
***
С Днем работников торговли!
Пожелаю от души,
Чтоб к тебе большие толпы
За покупкой дружно шли.
Чтобы каждый улыбался
И повторно заходил,
Кошелек твой наполнялся,
Ну а труд не тяготил.
Поздравление с Днем торговли директора
Славный наш руководитель,
Пожелания нынче вам
В день работников торговли:
Пусть везет по всем фронтам.
Выручка пусть будет в кассе,
Бойко торг пускай идет,
Каждый новый день торговый
Прибыль пусть в карман несет.
Выгодных желаем сделок,
В жизни личной — лишь любви.
Ну и пусть азарт торговый
Пусть всегда кипит в крови.
***
Уважаемый руководитель, мы поздравляем Вас с Днём работников торговли России и хотим пожелать руководить легко и просто, ладно и успешно, как настоящий генерал, а жить чудесно и достойно, весело и интересно, как юный мечтатель. Удачи в деятельности, хорошей торговли, крупных продаж и постоянного потока прибыли.
***
С Днем работников торговли от души
Поздравляю вас, руководитель!
Все дела у вас пусть будут хороши,
Доход растет, когда вы даже спите.
Пусть коллектив послушен будет,
Клиентов будет много пусть.
Проверки строго пусть не судят,
И вас всегда обходит грусть.