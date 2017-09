Крушение украинского Як-42, или В авиации мелочей не бывает

В турецком Трабзоне погибли все 75 человек, находившиеся на борту.

Як-42 до и после крушения don-katalan.livejournal.com

За всё время работы в авиационной отрасли, а это около 40 лет лётного стажа, да и сейчас, когда я давно на заслуженном отдыхе, меня не покидают раздумья о том, почему авиационные происшествия, нередко заканчивающиеся гибелью людей, происходят с удручающей регулярностью, даже несмотря на наличие огромного количества соответствующих документов, регламентирующих лётную работу и контролирующих органов, имеющих целью повышение безопасности полётов. Причём преобладают происшествия, обусловленные наличием так называемого человеческого фактора. Это когда непрофессионализм и ошибочные действия лётчиков, техников или авиационных диспетчеров служат первопричиной трагедий, довольно часто, к тому же, покрытых завесой таинственности.

Один из таких "классических" случаев произошёл 26 мая 2003 года в окрестностях турецкого города Трабзон, расположенного на берегу Чёрного моря. Самолёт Як-42 украинской компании "Средиземноморские авиалинии", перевозивший испанских военнослужащих из Кабула в Мадрид, должен был совершить промежуточную посадку в Трабзоне для дозаправки топливом. Рутинная процедура захода на посадку закончилась катастрофой. По совершенно необъяснимой причине, вместо того, чтобы выполнить предпосадочный маневр в соответствии с утверждённой схемой, все элементы которой находились над водной поверхностью, экипаж в какой-то момент развернулся в сторону суши. Через несколько минут находившийся в облаках самолёт столкнулся с горой в 23 км юго-западней аэродрома. Погибли все 75 человек, находившиеся на борту — 62 испанских военнослужащих и 13 членов экипажа — 12 украинцев и один белорус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жатва скорби, или Почему падают самолёты

Не успели спасатели приступить к эвакуации тел и обломков самолёта, как мировые СМИ уже разразились многочисленными версиями случившегося. Техническая комиссия, занимавшаяся расследованием, тоже не дала однозначного ответа на вопрос — как такое могло произойти? В окончательном отчёте было названо 14 вероятных причин, основная — ошибочные действия экипажа. У меня же нет сомнений в его достаточной квалификации — это были лётчики Бориспольского авиаотряда, имевшие не одну тысячу часов налёта и большой опыт выполнения международных полётов.

Не имея доступа к материалам расследования, которые, к тому же, не давали однозначного ответа, я после долгих раздумий пришёл к выводу, что неподдающиеся логике действия пилотов были обусловлены тем, что диспетчер мог озвучить команду с отклонениями от стандартной фразеологии. В английском языке, на котором вёлся радиообмен, предлог to и числительное two звучат совершенно одинаково. Гипотетически диспетчер мог дать следующую команду экипажу на разворот от наземного радиомаяка до определённого курса:

Диспетчер: Turn left to two nine degrees heading. Continue descent…

Стандарт: Turn left to heading zero two nine degrees. Continue descent…

Чувствуете разницу? В стандартном варианте команда звучит однозначно — развернуться влево на курс 029 градусов (северо-восток) и продолжить снижение. А команду, озвученную диспетчером, экипаж воспринял как указание — развернуться на курс 229 градусов (юго-запад). Я не утверждаю, что именно так и было, но вероятность такого развития событий достаточно высока, тем более, что самолёт примерно с этим курсом и снижался вплоть до столкновения, а отсутствие радара на аэродроме не давало возможности диспетчеру непосредственно контролировать его местоположение.

Олег Коршунов, Заслуженный штурман-испытатель СССР

фото: don-katalan.livejournal.com