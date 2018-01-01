"Летают толпами, парами, в одиночку". В Сети шокированы нашествием бабочек в Киеве

Биологи замечают даже краснокнижных особей.

Чешуекрылые буквально заполонили столицу Фото: Facebook/Валерий Корнеев

В Киеве местные жители и гости столицы наблюдали 4 июня аномальное нашествие бабочек . По улицам летали тысячи насекомых, среди которых был даже замечен вид бабочек, занесенных до 2009 года в Красную книгу Украины.

Доктор биологических наук профессор Валерий Корнеев на своей странице в Facebook отметил, что все улицы Киева "полным бабочками, как небеса - ласточками". Именно он с профессиональной точки зрения определил, что в столице наблюдается "взрыв солнцевика рыже-черного", известного науке под названием Nymphalis xanthomelas или черно-рыжая многоцветница.

О разноцветном нашествии сообщали в соцсети и те, кто не очень разбирается в видах и подвидах, но не обратить внимание на аномально огромное количество бабочек просто не смогли. Многие отмечают, что такого удивительного явления им никогда ранее наблюдать не приходилось.

"Слушайте, а что за фантастическое явление? По всему Подолу бабочки, очень много. У меня только возле подъезда летает штук 20, если не больше. Возле офиса в Изоляции та же история. Никогда такого не видела", – написала жительница украинской столицы Анна Белорус.

"Сегодня Подол заполонили бабочки. Они летают толпами, парами, в одиночку. Их очень много. А я с васильками", - отметила Татьяна Дверницкая.

"За полдня в Киеве на меня сегодня трижды садились бабочки. Это что вообще происходит", - удивилась Анна Грабарская.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напомним, авторитетная британская газета ко Дню святого Валентина назвала самые лучшие любовные композиции с учетом мнений поп-звезд. Известные музыканты выбрали песни, от которых у них "бабочки в животе".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram