Мирзоян комично протаранил ситилайт с собственным изображением

Видео уже набрало более 5 тыс. просмотров.

Мирзоян попал с комичное ДТП. Instagram

Украинский музыкант и певец, протаранил своим авто вывеску с его собственным изображением в центре Киева.

Видео разместила ведущая Мила Еремеева на странице в Facebook. Видео уже набрало более 5 тыс. просмотров.

Она делала съемку для своего блога в центре Киева как раз в то время, как за ее спиной Мирзоян въехал в ситилайт. Особую комичность ситуации добавляет то, что на ситилайте изображен сам Мирзоян.

Представители Мирзояна прокомментировать это видео отказались, исполнитель также от любых комментариев отказывается.

В то же время пользователи в соцсетях заподозрили Еремееву и Мирзояна в съемке подставного видео. "Мощно! ... сколько дублей было?", "Плохо сыграли, даже голову не повернула", "Такой вирусняк дешевый", – пишут люди в комментариях к посту ведущей.

Ранее в Одессе мусоровоз влетел в маршрутку, много пострадавших. Есть фото и видео с места ДТП. Авария произошла сегодня утром в Малиновском районе областного центра.