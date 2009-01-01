"Мы вас не звали". В Севастополе оккупантам предложили убираться в Россию

< > < >



1 / 3 В Севастополе оккупантам предложили убираться в РФ (ru.krymr.com)

Давление российских властей полуострова на бизнес достигло катастрофических размеров.

В Севастополе оккупантам предложили убираться в РФ ru.krymr.com

аннексированном Россией Севастополе предприниматели на митинге жаловались на давление российских чиновников и вспоминали о заработках при Украине.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В руках митингующие держали плакаты с лозунгами "В Украине заработал! В России отжимают", "Судьи и чиновники с материка! Возвращайтесь по своим родным местам, хватит издеваться над севастопольским народом! Мы вас не звали! Хватит оккупации!".

По словам предпринимателей, давление российских властей полуострова на бизнес достигло катастрофических размеров, а подконтрольное Кремлю правительство Севастополя занимается коррупцией и протекционизмом.

"Сегодня у правительства одна задача — забрать торговые места, выставить их на аукцион и заработать на этом деньги. Мы, конечно, за наведение порядка в городе. Но порядок надо наводить цивилизованным путем. Прежде чем кого-то разгонять и разорять, надо что-то создать", — рассказал глава организации "Союз предпринимателей Севастополя" Марат Тюнин.

По его словам, земельные участки для строительства торговых комплексов выдают людям, приближенным к правительству и чиновникам, которые приехали из соседней России.

На митинг также вышли многодетные матери. Они рассказали Крым.Реалии, что испытывают проблемы с жильем.

"До аннексии Крыма очередь хоть как-то двигалась, мы надеялись. Теперь полная безнадега. Ездили к Путину в Москву, думали, поможет", — рассказала одна из участниц митинга.

Напомним, ранее сообщалось, что у любимых "Ночных волков" Путина отобрали часть земли в оккупированном Крыму.

Фото: krymr.com.