"На аппаратном дыхании, есть элементы сознания". Врач рассказал о состоянии Осмаева после покушения

Все необходимые вмешательства на данный момент выполнены, сообщил доктор.
Об этом заявил врач Киевской городской клинической больницы № 17 в комментарии телеканалу "112 Украина".
Он отметил, что также к дыхательному аппарату подключен нападавший на Осмаева.
"Они стабильны, с некоторой положительной динамикой. Все необходимые вмешательства на данный момент выполнены. Работаем, чтобы они остались живы и здоровы. Они в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании, но и у одного и другого есть элементы сознания", — заявил врач.
Также по его словам, пули пока не доставали.
"Мы делаем все, чтобы они остались живы. Пуль не получали. Там были сквозные ранения. У Дакара есть пуля, но ее сейчас доставать нельзя. Это после стабилизации состояния, потом в плановом порядке будет удалена.
Допросов не было, они не могут говорить", — сказал врач.
Напомним, ранее жена Осмаева рассказала о состоянии мужа после покушения.