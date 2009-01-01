"На аппаратном дыхании, есть элементы сознания". Врач рассказал о состоянии Осмаева после покушения

Все необходимые вмешательства на данный момент выполнены, сообщил доктор.

Место покушения на Осмаева segodnya.ua

Чеченский доброволец Адам Осмаев после совершенного на него покушения находится в стабильном тяжелом состоянии, он подключен к дыхательному аппарату, также у него есть элементы сознания.

Об этом заявил врач Киевской городской клинической больницы № 17 в комментарии телеканалу "112 Украина".

Он отметил, что также к дыхательному аппарату подключен нападавший на Осмаева.

"Они стабильны, с некоторой положительной динамикой. Все необходимые вмешательства на данный момент выполнены. Работаем, чтобы они остались живы и здоровы. Они в реанимационном отделении, на аппаратном дыхании, но и у одного и другого есть элементы сознания", — заявил врач.

Также по его словам, пули пока не доставали.

"Мы делаем все, чтобы они остались живы. Пуль не получали. Там были сквозные ранения. У Дакара есть пуля, но ее сейчас доставать нельзя. Это после стабилизации состояния, потом в плановом порядке будет удалена.

Допросов не было, они не могут говорить", — сказал врач.

Напомним, ранее жена Осмаева рассказала о состоянии мужа после покушения.