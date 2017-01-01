На Черкасчине мужчина поменял фамилию в честь любимой россиской певицы-"императрицы"

Теперь житель села Почапинцы сможет с удвоенной силой петь в караоке шлягеры исполнительницы типа "Угонщицы" или "Войди в меня".

Ирина Аллегрова Телеграф

Мужчина, постоянно проживающий в селе Почапинцы (Черкасская область) изменил фамилию в честь своей любимой российской певицы Ирины Аллегровой.

Такую информацию опубликовал портал "Вести Черкасщины".

"Желание фаната из Почапинцев удовлетворили, однако не исключено, что мужчина может изменить предпочтения и уже в следующем году стать, возможно, Иваном Лопесом", − сообщают журналисты.

Также известно, что в минувшем году в моду в Лисянском районе Черкасчины вошли такие имена: Серафим, Арина, Каролина, Эвелина, Милана, Злата и Даниил. Хотя многие местные жители продолжают называть детей "по-старинке" − более привычными именами (Мария, Денис, Владимир, Дарина, Иван).

Напомним, ранее Ирина Аллегрова удивила фанатов высоким разрезом на платье.