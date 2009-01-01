На Харьковщине СБУ задержала террориста ЛНР

В составе бандформирования боевик лично участвовал в боевых действиях против сил АТО на территории Луганщины.
Как сообщили в пресс-центре управления СБУ области, 27-летний харьковчанин был задержан в конце октября.
По данным СБУ, подозреваемый с ноября 2014 года до мая 2015 года находился в рядах незаконного вооруженного формирования "Триумф".
В составе бандформирования он лично участвовал в боевых действиях против сил АТО на территории Луганской области.
Правоохранители задержали боевика при попытке пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник прибыл в областной центр, чтобы посетить своих родственников и вернуться в Россию.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.
Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Попасной Луганской области правоохранители задержали местного жителя-пособника боевиков ЛНР, которого завербовал "офицер разведки" одной из банд псевдореспублики.