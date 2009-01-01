На Луганщине нашли неизвестное захоронение боевиков

Останки 6 человек были захоронены на глубине 2 метров.

На подконтрольной Украине территории Луганщины в районе села Теплое Станично-Луганского района нашли останки шести человек, одетых в камуфлированную одежду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, осмотрев место происшествия установлено, что на участке местности, на глубине 2 м под слоем почвы находятся останки 6 человек, одетые в камуфлированную одежду.

"Установлено, что обнаруженные тела, вероятно, — представители диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований, которые в конце 2014 погибли во время боевого столкновения с одним из подразделений сил АТО", – рассказали в ведомстве.

Для выяснения причины смерти останки направлены в Северодонецкое бюро СМЭ. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Напомним, в Луганской области суд приговорил боевика, который был в банде "Призрак"самопровозглашенной ЛНР, к десяти годам лишения свободы.