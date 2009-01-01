Наказание для злостных неплательщиков алиментов: не пускать за границу и отобрать водительские права

Сейчас в Украине есть полмиллиона детей, родители которых системно более шести месяцев не платят алименты.

Министерство юстиции Украины предлагает ужесточить ответственность за неуплату алиментов: лишать водительских прав.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, пишет Сегодня.

По словам министра, соответствующий законопроект может быть принят до конца текущего года.

В документе предлагается наказывать злостных неплательщиков не только гривной, но и лишать родителей, не выплачивающих алименты в течение полугода, водительских прав и возможности выехать за границу.

"Мы возьмем практику европейских стран относительно и жесткого ограничения выезда за границу, об ограничении права на вождение транспортных средств, если ты не платишь алименты своему ребенку, по ограничению открытия счетов", — заявил Петренко.

По его словам, сейчас в Украине есть полмиллиона детей, родители которых системно более шести месяцев не платят алименты и уклоняются от своей прямой обязанности.

Ранее размер алиментов уже увеличили на 20%, указав в законе, что эти средства являются собственностью ребенка, а не того, с кем он проживает. Верхняя граница выплат на данный момент составляет 10 прожиточных минимумов.

Напомним, музыкант Антин Мухарский судится с телеведущей Снежаной Егоровой из-за алиментов.

фото: babycenter.com