Наказание для злостных неплательщиков алиментов: не пускать за границу и отобрать водительские права

Сейчас в Украине есть полмиллиона детей, родители которых системно более шести месяцев не платят алименты.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, пишет Сегодня.
По словам министра, соответствующий законопроект может быть принят до конца текущего года.
В документе предлагается наказывать злостных неплательщиков не только гривной, но и лишать родителей, не выплачивающих алименты в течение полугода, водительских прав и возможности выехать за границу.
"Мы возьмем практику европейских стран относительно и жесткого ограничения выезда за границу, об ограничении права на вождение транспортных средств, если ты не платишь алименты своему ребенку, по ограничению открытия счетов", — заявил Петренко.
По его словам, сейчас в Украине есть полмиллиона детей, родители которых системно более шести месяцев не платят алименты и уклоняются от своей прямой обязанности.
Ранее размер алиментов уже увеличили на 20%, указав в законе, что эти средства являются собственностью ребенка, а не того, с кем он проживает. Верхняя граница выплат на данный момент составляет 10 прожиточных минимумов.
Напомним, музыкант Антин Мухарский судится с телеведущей Снежаной Егоровой из-за алиментов.
фото: babycenter.com