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Найдено тело полковника Нацгвардии, погибшего в бою под Попасной

Сегодня, 16:44

По словам Котенко, тело бойца обнаружено в "зеленке".

АТО, каска
Каска, иллюстрация Facebook.com
Тело полковника Нацгвардии, заместителя командира отдельного отряда спецназначения "Вега" Александра Бойко, убитого в июне в бою под Попасной Луганской области, найдено и доставлено в Северодонецк.

Об этом в Twitter написал спикер МВД Артем Шевченко.

Между тем волонтер, руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко cказал "Громадському радіо", что тело бойца обнаружили в "зеленке".

"... Вероятно там, где он погиб", — отметил собеседник.

Напомним, 20 июня в Нацгвардии сообщили, что Александр Бойко пропал без вести во время выполнения боевого задания. Жена воина Светлана говорила, что на Донбассе он был ранен, его побратимы не смогли забрать и оставили.

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Донбасс, Луганщина, бой, Бойко, полковник, Нацгвардия, тело, Попасная, Шевченко, Котенко
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