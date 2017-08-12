Найдено тело полковника Нацгвардии, погибшего в бою под Попасной

Тело полковника Нацгвардии, заместителя командира отдельного отряда спецназначения "Вега" Александра Бойко, убитого в июне в бою под Попасной Луганской области, найдено и доставлено в Северодонецк.

Об этом в Twitter написал спикер МВД Артем Шевченко.

Между тем волонтер, руководитель группы по обмену пленными "Патриот" Олег Котенко cказал "Громадському радіо", что тело бойца обнаружили в "зеленке".

"... Вероятно там, где он погиб", — отметил собеседник.

Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня у бою під #Попасна полковника спецназ @NatsGvardiya Олександра Бойка доправлено у Сєвєродонецьк pic.twitter.com/WpQY2VTuiM — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 12 серпня 2017 р.

Напомним, 20 июня в Нацгвардии сообщили, что Александр Бойко пропал без вести во время выполнения боевого задания. Жена воина Светлана говорила, что на Донбассе он был ранен, его побратимы не смогли забрать и оставили.