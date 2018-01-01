"Назови меня Гарри Поттером еще раз": Дэниэл Рэдклифф в трусах и с пистолетами стал героем мемов

Актер привел пользователей в замешательство своим внешним видом.

В Сети появились фото популярного актера Дэниэла Рэдклиффа, известного по роли Гарри Поттера, со съемочной площадки нового фильма "Пушки Акимбо".

На снимках звезда "Гарри Поттера" с сумасшедшими гримасами на лице разгуливает по улице в серых трусах с уточками, белой кофте, тапочках в виде лап и с двумя пистолетами. Этот странный прикид изначально напугал пользователей Twitter, но затем они превратили эти снимки в серию забавных мемов.

В картине Дэниэл играет парня по имени Майлз, который регистрируется на сайте в даркнете, проводящем смертельные гладиаторские турниры с трансляцией в прямом эфире. Когда девушку Майлза похищают, ему приходится ввязаться в эти соревнования. А потом, судя по фото, заработать себе проблемы с законом.

Отметим, что съемки нового фильма "Пушки Акимбо" начались в конце апреля в Новой Зеландии. Дата выхода фильма предварительно назначена на 2019 год.

Ранее странная поза Поклонской на инаугурации Путина стала мемом соцсетей.

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