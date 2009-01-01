Назван ТОП-10 самых мощных смартфонов в мире

Кроме гаджетов Apple, которые разместились на первых ступеньках, рейтинг оккупировали китайские устройства

Эксперты составили ТОП-10 самых мощных смартфонов в мире.

Так в рейтинге для AnTuTu Benchmark (приложение для теста производительности смартфонов и планшетов), кроме гаджетов Apple, которые разместились на первых ступеньках, рейтинг оккупировали китайские устройства, сообщает телеканал 24.

Таким образом, iPhone 7 Plus и iPhone 7 получили первую и вторую строчку соответственно.

На третьем месте оказался Android-смартфон OnePlus 3T, на четвертом – LeEco Pro 3, а замыкает пятерку лидеров Lenovo ZUK Edge.

Далее в рейтинге идут Smartisan M1, Smartisan M1L, OnePlus 3, а также Xiaomi Mi 5s Plus и Xiaomi Mi 5s.

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В рейтинге самых мощных Android-смартфонов лидирует OnePlus 3T.

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Напомним, в сентябре 2016 года в Сан-Франциско состоялась традиционная презентация новых смартфонов Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

фото: geektimes.ru