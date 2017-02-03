Apple будет производить iPhone в Индии

Американская корпорация Apple в конце апреля начнет производить смартфоны iPhone в Индии.

Об этом со ссылкой на заявление министра информационных технологий штата Карнатака Приянка Харжа сообщает Bloomberg.

Apple выбрала город Бангалор для производства телефонов. Сборкой смартфонов будет заниматься тайваньская Wistron Corp.

"iPhone компании Apple будут производиться в Бангалоре и будут нацелены на внутренний рынок", — заявил Харж.

В министерстве отметили, что производство смартфонов Apple в Индии будет "способствовать развитию передовых технологий", которые стране необходимы, чтобы "конкурировать на глобальном уровне".

Сейчас Apple принадлежит доля менее чем 5% на рынке смартфонов в Индии. По прогнозам IDC, в 2017 году Индия обгонит США и станет вторым по величине после Китая рынком смартфонов.

Напомним, в сентябре 2016 года в Сан-Франциско состоялась традиционная презентация новых смартфонов Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

фото: wccftech.com