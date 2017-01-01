"Обо всем знал". Ученые назвали точную причину смерти легендарного писателя

К своим выводам группа специалистов пришла, проведя исследование его рубашки и писем с открытками.

Антон Чехов на смертном одре Skif-Tag - LiveJournal

Ученые из Куодремского института биологических наук (Великобритания) установили, что хотя в последние годы жизни легендарный писатель и драматург Антон Чехов страдал от туберкулеза , его смерть наступила после кровоизлияния в мозг.

К такому выводу группа специалистов пришла, проведя исследование рубашки Чехова с пятнами крови, которую он носил в день своей смерти, а также его нескольких писем и открыток, сообщает издание The Times.

В результате ученым удалось обнаружить протеины, подтвердившие присутствие микроба, вызвавшего туберкулез. Кроме того, были найдены следы других протеинов, свидетельствующих об образовании тромбов в сосудах Чехова.

"Мы нашли в пробе с рубашки Чехова сильный маркер ишемического инсульта. Мы планируем провести более углубленный анализ сырого материала, чтобы реконструировать все возможные болезни через этот выделенный протеин", – заявил представитель группы исследователей Глеб Зильберштейн.

К слову, сам Чехов, будучи медиком по образованию, очевидно, хорошо знал и понимал, что смертельно болен.

Писатель скончался на курорте Баденвайлер (Германия) летом 1904 года в возрасте 44-х лет.