"Оружие перового удара на Донбассе". Журналист РФ объяснил превосходство новой украинской ракеты

"Ольха" ставится на платформу "Смерч"а и внешне не отличается от РСЗО, пишет Ермолаев.

Ракетные испытания в Украине Фото: mil.gov.ua

Новые украинские управляемые ракеты "Ольха" , поставленные на базу РСЗО "Смерч", имеют повышенный радиус поражения и способны нанести урон в глубине обороны российских оккупантов и боевиков на Донбассе.

Об этом российский журналист Дмитрий Ермолаев написал в комментарии к записи в Facebook вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который попытался высмеять новые украинские ракетные разработки.

"Там не так всё смешно. Украинцы поставили на базу "Смерча" ракету "Ольха", которая разработана КБ "Южное" с головной наведения от КБ "Луч", — написал он.

"Её дальность, в отличие от штатных ракет Смерча, выше на 50 км, плюс система наведения. Итак, что мы имеем. Дальность ракет Смерча — 120 км, Ольхи, — 170. Но Ольха ставится на платформу Смерча и внешне не отличается от РСЗО Смерч", — продолжил журналист.

"По Минским соглашениям, дистанция отведения Смерчей от линии соприкосновения — 140 км. То есть, поставленная на платформу Смерча "Ольха", отведённая на 140 км, поражает управляемыми ракетами глубину обороны ДНР на 30 км и является оружием перового удара на Донбассе", — добавил Ермолаев.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский заявил, что в Украине разработано ракетное оружие, которого нет в России.