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Овчарка-"воришка" стала популярной: забавное видео

Сегодня, 11:45

Ролик с животным был снят в Австралии и собрал миллионы просмотров.

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Овчарка, заснявшая себя на экшен-камеру, стала популярной Скриншот видео с youtube.com
В Австралии собака — немецкая овчарка, сама засняла себя на экшен-камеру, которую взяла у хозяина, а потом пыталась от него сбежать.

Животное зовут Коби, ролик с ним стал популярным — собрал миллионы просмотров, говорится на странице хозяина собаки в Facebook — пользователя Daniel Brown.

На видео заснято, как овчарка, держа в зубах палку, на которой закреплена камера, пытается убежать от парня, выбирает маршрут. В конце видео видно, что хозяин догнал Коби.

Ранее сообщалось, что американцы сняли на видео, как домашний любимец — крыса — воровала деньги. Животное брало доллары и тащило к себе в стеклянную клетку. Посмотреть забавный ролик можно здесь.

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Теги:  
Австралия, собака, немецкая овчарка, камера
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