Овчарка-"воришка" стала популярной: забавное видео

В Австралии собака — немецкая овчарка, сама засняла себя на экшен-камеру, которую взяла у хозяина, а потом пыталась от него сбежать.

Животное зовут Коби, ролик с ним стал популярным — собрал миллионы просмотров, говорится на странице хозяина собаки в Facebook — пользователя Daniel Brown.

На видео заснято, как овчарка, держа в зубах палку, на которой закреплена камера, пытается убежать от парня, выбирает маршрут. В конце ролика видно, что хозяин догнал Коби.

Ранее сообщалось, что американцы сняли на видео, как домашний любимец — крыса — воровала деньги. Животное брало доллары и тащило к себе в стеклянную клетку. Посмотреть забавный ролик можно здесь.